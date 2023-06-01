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14:47, 1 июня 2023Забота о себе

Россиянам перечислили главные летние угрозы для здоровья детей

Терапевт Ольга Чиркова: летом дети более подвержены кишечным инфекциям

Фото: kryzhov / Shutterstock / Fotodom

Летом дети более подвержены различным инфекциям и другим опасностям, связанным с нахождением на природе, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Главные летние угрозы для здоровья детей она перечислила в беседе с News.ru.

Она напомнила взрослым, что дети должны мыть руки, пить чистую воду и есть свежую еду во избежание кишечных инфекций. «Учите детей регулярно мыть руки, пить чистую питьевую воду и не глотать воду в водоемах при купании. Также напоминаю всем о том, что при высоких температурах в питательной среде болезнетворные микробы размножаются с огромной скоростью», — подчеркнула она.

Кроме того, Чиркова призвала делать прививки согласно национальному календарю, а перед поездкой в экзотические страны проконсультироваться с инфекционистом и при необходимости привиться от заболеваний, распространенных в месте отдыха. Помимо этого, продолжила терапевт, детям могут грозить клещи, и осмотр нужно проводить после любых прогулок на природе, в том числе в городских парках. «В случае присасывания клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, немедленно обращайтесь в травмпункт. Там насекомое извлекут и проведут ребенку профилактические мероприятия против возможных инфекций», — объяснила Чиркова.

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Наконец, добавила Чиркова, на природе летом ребенка может укусить гадюка. «Лучше предотвращать такие ситуации, но в случае укуса надо срочно отсосать яд из ранки (если нет повреждений во рту или на губах) или выдавить аккуратно пальцами, промыть ранку водой, зафиксировать конечность, как при переломе, быстро отвезти в больницу, по дороге давая пить много воды», — перечислила порядок действий врач.

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    Александра Лисица
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