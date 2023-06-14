Система tax free заработает в шести регионах и восьми пропускных пунктах России

Система tax free заработает еще в шести регионах России, в частности, в Амурской и Иркутской областях, Бурятии, Красноярском крае, Забайкалье и Приморье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу правительства России.

Таким образом, теперь прибывающие в страну иностранцы смогут вернуть НДС за покупки в восьми пропускных пунктах — Красноярске в Красноярском крае, Краскино в Приморском крае, Благовещенске в Амурской области, Иркутске в Иркутской области, Кяхте и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальске и Чите в Забайкальском крае.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) внутренние и въездные туристические поездки по стране. Таким образом, освобождены от налога будут отечественные туроператоры, которые реализуют продукт, идущий на внутренние турпоездки или въездной туризм.