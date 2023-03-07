В России освободят от НДС одну сферу

Путин поручил освободить от НДС внутренние и въездные турпоездки по России

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) внутренние и въездные туристические поездки по стране. Информация об этом во вторник, 7 марта, появилась на сайте Кремля.

Так, освобождены от налога будут отечественные туроператоры, которые реализуют продукт, идущий на внутренние турпоездки или въездной туризм. Льгота будет действовать задним числом с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года.

Уточняется, что срок исполнения поручения, адресованного правительству России, установлен до 1 июня 2023 года. Инициативу Минэкономразвития об освобождении одной сферы от НДС уже поддержал Минфин России. По словам министра финансов Антона Силуанова, данное предложение позволит простимулировать туристический бизнес.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский спрогнозировал значительный рост внутреннего турпотока в 2023 году. По его мнению, турпоток по стране может увеличиться на 10 процентов, а выездной туризм — до 30 процентов из-за доступности перевозок и хорошей гостиничной инфраструктуры.