Спрогнозирован рост турпотока по России благодаря двум причинам

Российский союз туриндустрии: турпоток по стране может вырасти на десять процентов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) спрогнозировали рост внутреннего турпотока в 2023 году по двум причинам. Об этом рассказал президент РСТ Илья Уманский, передает ТАСС.

По его словам, туристический поток по России может вырасти на десять процентов, а выездной туризм — на 25-30 процентов. Динамику внутреннего турпотока определят доступность перевозок и гостиничная инфраструктура, объем которой ежегодно прирастает, заверил Уманский.

В случае с выездным туризмом в настоящее время увеличивается объем авиаперевозок, которые в прошлом году были дефицитными. Президент РСТ рассказал, что для россиян открываются новые страны, что положительно сказывается на турпотоке.

В январе стало известно, что освобождение отечественных туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость организованного отдыха в регионах. Кроме того, анонсированное обнуление НДС позволит туроператорам потратить сэкономленные средства на развитие и расширение бизнеса в России.