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08:29, 25 января 2023Путешествия

Россиянам предрекли снижение цен на путешествия по стране

РСТ: обнуление НДС для туроператоров позволит снизить цены на туры по России

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Освобождение отечественных туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость организованного отдыха в регионах. Снижение цен на путешествия по стране россиянам предрек президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает «Интерфакс».

«Любые избыточные нагрузки неизбежно ложатся на плечи потребителя, поэтому туроператоры вынуждены были закладывать это в стоимость турпакета: что-то компенсировать из собственного дохода, что-то компенсировать за счет повышения цены», — пояснил он.

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Кроме того, анонсированное обнуление НДС позволит туроператорам потратить сэкономленные средства на развитие и расширение бизнеса в России. Так, ожидается не только рост ассортимента предложений от представителей туротрасли, но и увеличения количества новых турпродуктов.

«У туроператоров нет такой маржинальности для того, чтобы покрывать своим доходом фискальную нагрузку в 20 процентов. Они не способны были развиваться в таких условиях и были бы вынуждены оптимизировать свой бизнес», — добавил Уманский.

Ранее российские власти предложили освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что сейчас прорабатываются предложения по освобождению от НДС турпродукта, но только в том случае, если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. 

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Валентина Процкова
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