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16:53, 24 января 2023Путешествия

Российские власти предложили освободить от НДС одну сферу

Минэкономразвития предложило освободить от НДС внутренние и въездные турпоездки по России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские власти предложили освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в правительстве уже проработали предложение освободить от НДС турпродукт, но только в том случае, если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. «Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, — пояснил он. — Просим поддержать инициативу».

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Отмечается, что инициативу Минэкономразвития об освобождении одной сферы от НДС уже поддержал Минфин России. Так, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что несмотря на сокращение доходной базы, это абсолютно справедливое предложение, которое позволит еще раз простимулировать туристический бизнес.

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10–15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что он увеличился практически по всем направлениям.

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Фариза Бацазова
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