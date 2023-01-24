Российские власти предложили освободить от НДС одну сферу

Минэкономразвития предложило освободить от НДС внутренние и въездные турпоездки по России

Российские власти предложили освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в правительстве уже проработали предложение освободить от НДС турпродукт, но только в том случае, если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. «Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, — пояснил он. — Просим поддержать инициативу».

Отмечается, что инициативу Минэкономразвития об освобождении одной сферы от НДС уже поддержал Минфин России. Так, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что несмотря на сокращение доходной базы, это абсолютно справедливое предложение, которое позволит еще раз простимулировать туристический бизнес.

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10–15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что он увеличился практически по всем направлениям.