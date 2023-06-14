Грета Тунберг заявила о несущемся к обрыву человечестве

Активистка Грета Тунберг заявила, что человечество несется к обрыву

20-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что из-за бездействия в вопросе изменения климата человечество фактически несется к обрыву. Об этом сообщает The Guardian.

Активистка заявила, что сдержать прогресс глобального потепления можно только с помощью поэтапного отказа от ископаемого топлива. По словам Тунберг, ближайшие годы имеют решающее значение для людей и определяют будущее мира.

Активиста уточнила, что на данный момент большое количество людей по всему миру страдает от последствий изменения климата, но при этом власти не решают проблему. «Мы все еще несемся к обрыву», — заявила Тунберг.

Ранее активистка написала, что после окончания школы больше не сможет проводить свои так называемые школьные забастовки. Но климатические протесты по пятницам она пообещала не прекращать, ведь общество еще не изменило своего отношения к окружающей среде.