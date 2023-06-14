Ирина Шейк снялась для журнала в прозрачном платье и с обесцвеченными бровями

Модель Ирина Шейк снялась для журнала i-D в прозрачном платье и с обесцвеченными бровями

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для британского журнала i-D. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

На размещенных снимках модель предстала в прозрачном белом платье со шлейфом и обнажающими плечи пышными рукавами, а также в черных сапогах до колен на плоской подошве и с широким голенищем. При этом позирующая с обесцвеченными бровями знаменитость не надела бюстгальтер.

Фото: Drew Vickers / The Summer! Issue

Кроме того, Шейк примерила еще несколько нарядов. Среди них — черное платье подобного фасона, боди и кожаный брючный костюм с глубоким декольте, надетый на голое тело. Автором съемки выступил американский фотограф Дрю Викерс.

Ранее Ирина Шейк пришла за ребенком в школу в откровенном наряде и была обругана в сети. На сделанных папарацци кадрах 37-летняя манекенщица в темно-синем джинсовом костюме и черных остроносых сапогах на каблуках с широким голенищем вела за руку дочь Лею. При этом брюки с заниженной талией обнажали живот знаменитости, а из-под распахнутой джинсовой куртки была видна часть груди, прикрытой бюстгальтером.