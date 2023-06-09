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12:20, 9 июня 2023Ценности

Ирина Шейк пришла за дочерью в школу в откровенном наряде и была обругана в сети

Модель Ирина Шейк пришла за дочерью в школу в распахнутой джинсовой куртке и бюстгальтере

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Российская супермодель Ирина Шейк пришла за ребенком в школу в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На сделанных папарацци кадрах 37-летняя манекенщица в темно-синем джинсовом костюме и черных остроносых сапогах на каблуках с широким голенищем вела за руку дочь Лею. При этом брюки с заниженной талией обнажали живот знаменитости, а из-под распахнутой джинсовой куртки была видна часть груди, прикрытой бюстгальтером. Кроме того, Шейк распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, объемными серьгами-кольцами и рюкзаком из темной ткани.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид модели. «Глупый образ», «Даже дочь смущена нарядом матери», «Кто так одевается, чтобы забрать ребенка из школы?», «Чем старше становятся знаменитости, тем меньше у них одежды», «Какой позор», «Даже маленькая дочь закрывает лицо, стесняясь своей матери», «Ужас», «Прикройся», — возмутились юзеры.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы люксового бренда Fendi. 37-летняя знаменитость снялась в промо новой коллекции купальников марки, посвященной знакам зодиака.

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    Карина Черных
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