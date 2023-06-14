США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных

США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных и сдерживания развития ядерной программы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман для косвенных контактов. Официальные лица Омана передавали сообщения между двумя сторонами. В обмен на освобождение заключенных и ограничения на ядерные работы Тегеран добивается получения миллиардов долларов доходов от иранской энергетики.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что США продолжат взаимодействовать с Ираном в том, что касается его ядерной программы. Салливан также назвал трагической ошибкой выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не имея «ничего взамен».