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07:30, 14 июня 2023Путешествия

В гостинице двое мужчин изнасиловали туристку и сняли ее на видео

Daily Mail: на греческом острове Крит двое мужчин изнасиловали туристку и были арестованы

Фото: chasdesign / Shutterstock / Fotodom

В гостинице на греческом острове Крит двое мужчин изнасиловали британскую туристку и сняли ее на видео. Об этом сообщает Daily Mail 13 июня.

По информации издания, 24-летняя девушка, имя которой не называется, выпивала в гостиничном номере с 19-летними молодыми людьми. Пострадавшая заявила, что они якобы воспользовались ее состоянием и надругались над ней. Более того, подозреваемые сняли весь процесс на видео.

Предполагаемые преступники были арестованы полицией Крита. Девушку доставили к судмедэксперту для сдачи анализов.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

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    Зарина Дзагоева
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