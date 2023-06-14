82-летняя звезда «Гарри Поттера» снялась голой для журнала Vogue

82-летняя актриса Мириам Маргулис снялась голой для журнала British Vogue

Британская актриса Мириам Маргулис приняла участие в откровенной фотосессии для журнала British Vogue. Снимок опубликован на сайте издания.

82-летняя звезда «Гарри Поттера» позировала перед фотографом голой, при этом ее обнаженные части тела прикрывали стоящие на столе тарелки с пирожными. Знаменитость снялась с собранными в пучок седыми волосами и с ярким макияжем. Из аксессуаров на ней были жемчужные серьги и бусы из того же комплекта ювелирных изделий.

В то же время для обложки Маргулис запечатлели в наряде синего цвета с сетчатой вуалью на лице. В интервью изданию телезвезда рассказала о принятии своей внешности и любви к себе.

В марте самая старая татуировщица в мире попала на обложку Vogue. 106-летняя филиппинская тату-мастер Апо Ванг-од, также известная как Мария Оггай, позировала в черной майке и юбке с пестрым принтом, подставив под подбородок руку. Ее наряд дополняют массивные ожерелья, разноцветные серьги и ободок из камней.