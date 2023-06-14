Иванку Трамп уличили в копировании нарядов Кейт Миддлтон

Дочь Дональда Трампа Иванка надела на праздник платье как у Кейт Миддлтон

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа, предпринимательницу и фотомодель Иванку Трамп уличили в копировании нарядов принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что 41-летняя бизнесвумен надела на бат-мицву (праздник совершеннолетия еврейских девочек, который отмечается по достижении ими 12 лет — прим. «Ленты.ру») своей дочери Арабеллы Роуз Кушнер бирюзовое платье британского бренда Jenny Packham стоимостью 5400 долларов (примерно 456 тысяч рублей). При этом известно, что в 2021 году в подобном приталенном наряде длины макси с V-образным декольте и пайетками золотистого цвета Кейт Миддлтон появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

В то же время указывается, что это не первые случай, когда Трамп выбирает предметы гардероба как у Миддлтон. Среди них — платье в горох марки Alessandra Rich, зеленое платье бренда Beulah и белое платье-пиджак Self-Portrait.

Ранее российская актриса театра и кино Наталья Рудова уличила жену певца Джастина Бибера, американскую модель Хейли Бибер в копировании своего откровенного фото. Рудова показала коллаж из двух снимков. На одном из них, сделанном в 2018 году, предстала она, лежа в ванне в воде молочного цвета в белой полупрозрачной одежде. На другом — в ванне позировала манекенщица в воде того же оттенка, а также в подобных наряде и позе.