Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:41, 14 июня 2023Культура

Старшая дочь Эминема сообщила о замужестве

Старшая дочь Эминема Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж

Фото: @alainamariescott

Старшая дочь хип-хоп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж. Об этом пишет Page Six.

Избранником девушки стал Мэтт Меллер, свадьба состоялась на прошлой неделе в Детройте, штат Мичиган, США. Церемония проходила под открытым небом, на торжестве присутствовали 125 человек, среди которых были члены семьи и друзья пары. «9 июня 2023 года просто один из лучших дней в моей жизни», — подписала 30-летняя Мэтерс фотографии в соцсетях.

Ранее другая дочь Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс заявила о том, что выходит замуж.

Алайна Мэтерс является приемной дочерью исполнителя, также у рэпера есть единственная родная дочь от бывшей супруги Кимберли Скотт Хейли Джейд Скотт Мэтерс и вторая приемная дочь Стиви Лейн.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории
    В России отреагировали на слова Лукашенко об «аренде» Крыма
    Президент Молдавии восхитилась воюющими на Украине молдаванами
    Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе
    Вышел трейлер нового мультфильма от студии Pixar
    Яд рыбы оказался эффективен при астме
    В московском дворе сняли на видео битву «Дунканов Маклаудов» на мечах
    Кадыров опроверг сообщения о ранении Делимханова
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола
    Названы самые подорожавшие футболисты РПЛ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.