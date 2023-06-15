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08:36, 15 июня 2023Мир

ЕС исключил пять фирм КНР из черного списка за отказ работать с Россией

SCMP: ЕС исключил 5 фирм КНР из черного списка за отказ поставлять военные товары России
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз исключил пять китайских фирм из санкционных списков после того, как Пекин пообещал прекратить поставки европейских товаров российским военным. Об этом пишет South China Morning Post.

В КНР заявили, что будут добиваться того, чтобы пять описанных компаний прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров европейского производства, которые идут на вооружение России. Два дипломата из ЕС также пояснили, что это соглашение можно рассматривать как проверку того, действует ли Китай добросовестно.

По словам других дипломатов и чиновников, знакомых с вопросом, в проекте санкционного списка остаются три компании. Они были признаны российскими организациями, работающими в Китае. Но если и китайские фирмы продолжат продавать запрещенные европейские товары российским покупателям в военной сфере, их могут тут же обратно включить в черный список, подчеркивает SCMP.

В некоторых случаях компании обвиняются в поставках микрочипов, которые используют для крылатых ракет. Обсуждение состоялось после того, как посол Китая в ЕС Фу Конг публично пожаловался, что Брюссель не представил доказательств того, что эти китайские фирмы предоставляют лазейку, через которую европейские высокотехнологичные товары могут попасть в Россию.

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    Виктория Кондратьева
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