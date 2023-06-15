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15:54, 15 июня 2023Россия

Топ-менеджер российской компании забыл 5,5 миллиона рублей в электричке в Москве

РЕН ТВ: в Москве топ-менеджер строительной компании забыл в электричке 5,5 миллиона рублей
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Топ-менеджер крупной строительной компании забыл в московской электричке сумку с 5,5 миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как сообщил источник издания, 14 июня 35-летний заместитель гендиректора одной из российских фирм посетил несколько автосалонов, чтобы купить машину. При себе у него была сумка с 5,5 миллиона рублей наличными. Так и не выбрав автомобиль, мужчина решил вернуться домой на электричке, однако заснул в пути.

Приехав на станцию «Люблино», россиянин резко выбежал на платформу, оставив сумку с деньгами возле окна вагона, на что обратил внимание, когда состав уже тронулся. После этого он сразу обратился в полицию.

Нашел ли кто-то сумку с миллионами рублей, пока неизвестно.

Ранее россиянин украл сумку с 190 тысячами рублей у одного из пассажиров плацкартного вагона. 50-летний житель Уфы во время кратковременной остановки поезда вышел на платформу, чем и воспользовался его попутчик. Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения.

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    Константин Лысяков
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