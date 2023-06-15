Считавшийся пропавшим без вести мужчина нашелся живым и поедающим манты

News 18: в Индии пропавший на несколько месяцев мужчина нашелся живым и поедающим манты

Житель индийского штата Бихар, которого семья считала пропавшим без вести, нашелся живым и поедающим манты. Об этом сообщает News 18.

Нишант Кумар исчез 31 января из дома своих родственников в деревне Дхерубганг. Семья заподозрила в похищении его шурина Рави Шанкара, но тот категорически отрицал обвинения.

Спустя несколько месяцев Шанкар случайно оказался на рынке в городе Ноида, штат Уттар-Прадеш. Он увидел, как продавец прогоняет нищего в лохмотьях, который выпрашивал у него еду. Шанкар пожалел бродягу и попросил продавца угостить нищего момо (индийский аналог мантов — прим. «Ленты.ру»). Он спросил у нищего, как его зовут, и мужчина ответил: «Нишант Кумар».

Шанкар немедленно вызвал полицию, и Кумара доставили в полицейский участок. «Теперь есть надежда, что суд восстановит справедливость, и те, кто виноват в случившемся, понесут законное наказание», — заявил индиец. Каким образом Кумар оказался в Дели, пока неизвестно. Его допросят в суде.

Ранее сообщалось, что жительница бразильского города Кашуэйру-ди-Итапемирин, штат Эспириту-Санту, провалилась в узкий девятиметровый ров. Она не смогла выбраться оттуда самостоятельно и провела под землей 36 часов.