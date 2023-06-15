Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж

В Брянске суд арестовал гражданина Украины за передачу СБУ секретных сведений

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый арестован на два месяца и отправлен в СИЗО до 12 августа 2023 года.

По версии следствия, мужчина прибыл в город Клинцы Брянской области, где собрал и передал связному Службы безопасности Украины (СБУ) секретные сведения, составляющие государственную тайну. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»)

Он был корректировщиком украинских войск и причастен к уничтожению двух российских самолетов Су-34 и Су-35, а также двух вертолетов Ми-8, которые были подбиты 13 мая, уточняет Telegram-канал Mash. Он передал Вооруженным Силам Украины и СБУ маршруты полетов российских самолетов.