Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 15 июня 2023Силовые структуры

Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж

В Брянске суд арестовал гражданина Украины за передачу СБУ секретных сведений

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый арестован на два месяца и отправлен в СИЗО до 12 августа 2023 года.

По версии следствия, мужчина прибыл в город Клинцы Брянской области, где собрал и передал связному Службы безопасности Украины (СБУ) секретные сведения, составляющие государственную тайну. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»)

Он был корректировщиком украинских войск и причастен к уничтожению двух российских самолетов Су-34 и Су-35, а также двух вертолетов Ми-8, которые были подбиты 13 мая, уточняет Telegram-канал Mash. Он передал Вооруженным Силам Украины и СБУ маршруты полетов российских самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики
    Собянин назвал количество живущих в Москве и области людей
    Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
    Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы
    Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за рубежом
    Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж
    Россияне бросились брать займы на покупку китайских авто
    МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией
    Российские власти решили бороться с рекордно низкой безработицей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.