Армянские военнослужащие обстреляли российских миротворцев в Карабахе

Армянские военные обстреляли российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Армянские военнослужащие обстреляли российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошел во время того, как азербайджанские пограничники в сопровождении миротворцев пытались установить свой национальный флаг рядом с российским опорным пунктом у моста через реку Хакари. Уточняется, что после прекращения обстрела азербайджанским военным удалось установить флаг на том же месте.

Ранее в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщали, что Азербайджан заблокировал все гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору, ведущему из Армении в Степанакерт.