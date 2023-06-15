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17:10, 15 июня 2023Бывший СССР

Армянские военнослужащие обстреляли российских миротворцев в Карабахе

Армянские военные обстреляли российских миротворцев в Нагорном Карабахе
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Армянские военнослужащие обстреляли российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошел во время того, как азербайджанские пограничники в сопровождении миротворцев пытались установить свой национальный флаг рядом с российским опорным пунктом у моста через реку Хакари. Уточняется, что после прекращения обстрела азербайджанским военным удалось установить флаг на том же месте.

Ранее в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщали, что Азербайджан заблокировал все гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору, ведущему из Армении в Степанакерт.

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    Георгий Нестеров
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