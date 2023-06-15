Азербайджан заблокировал гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору

Власти НКР сообщили, что Баку заблокировал все гумперевозки по Лачинскому коридору

Азербайджанские военные заблокировали все гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору, ведущему из Армении в Степанакерт. Об этом сообщает Armenperss со ссылкой на информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным властей, 15 июня Международный Красный Крест попытался вывезти из столицы региона 25 больных местных жителей и их родственников на лечение в Армению. «На незаконном азербайджанском блокпосту, действующем в Кашатагском коридоре, было запрещено дальнейшее движение транспортных средств, что вынудило их вернуться в Степанакерт», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, как уверяют представители республики, азербайджанцы заблокировали движение российских грузовиков с гуманитарной помощью, которые в сопровождении миротворцев направлялись в Горис. «Сегодняшний инцидент подтверждает наличие опасностей и препятствий, дополнительно ставя под угрозу острые гуманитарные потребности народа Арцаха, даже очень ограниченное передвижение людей и грузов со стороны Красного Креста и российских миротворцев», — заключили в штабе.

При этом ни Азербайджан, ни Россия информацию насчет прекращения перевозок пока не комментировали.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Речь идет о встрече главы государства с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 25 мая.