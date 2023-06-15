Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:28, 15 июня 2023Бывший СССР

Азербайджан заблокировал гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору

Власти НКР сообщили, что Баку заблокировал все гумперевозки по Лачинскому коридору
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Азербайджанские военные заблокировали все гуманитарные перевозки по Лачинскому коридору, ведущему из Армении в Степанакерт. Об этом сообщает Armenperss со ссылкой на информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным властей, 15 июня Международный Красный Крест попытался вывезти из столицы региона 25 больных местных жителей и их родственников на лечение в Армению. «На незаконном азербайджанском блокпосту, действующем в Кашатагском коридоре, было запрещено дальнейшее движение транспортных средств, что вынудило их вернуться в Степанакерт», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, как уверяют представители республики, азербайджанцы заблокировали движение российских грузовиков с гуманитарной помощью, которые в сопровождении миротворцев направлялись в Горис. «Сегодняшний инцидент подтверждает наличие опасностей и препятствий, дополнительно ставя под угрозу острые гуманитарные потребности народа Арцаха, даже очень ограниченное передвижение людей и грузов со стороны Красного Креста и российских миротворцев», — заключили в штабе.

При этом ни Азербайджан, ни Россия информацию насчет прекращения перевозок пока не комментировали.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Речь идет о встрече главы государства с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 25 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики
    Собянин назвал количество живущих в Москве и области людей
    Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
    Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы
    Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за рубежом
    Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж
    Россияне бросились брать займы на покупку китайских авто
    МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией
    Российские власти решили бороться с рекордно низкой безработицей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.