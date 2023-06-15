Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 15 июня 2023Путешествия

Россиянин предпочел Турции Астрахань и описал поездку фразой «я даже не ожидал»

Читатель «Тонкостей туризма» предпочел Турции Астрахань и впечатлился красотой турбазы
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российский турист поехал вместо Турции на рыбалку в Астрахань и был приятно удивлен. Своими впечатлениями от путешествия он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован в «Дзене».

Россиянин по имени Вадим рассказал, что они с женой предпочли Астрахань курортам Турции, Черного моря и Подмосковья. По словам туриста, они не ожидали, что цены на отдых в этих местах окажутся такими высокими.

Для проживания супруги выбрали турбазу на берегу реки Ахтуба. «Я был приятно удивлен, когда мы заселились в номер: чисто, ухоженно, аккуратно. Территория у базы красивая. Конечно, не тропические сады пятизвездочных отелей, но симпатичные клумбы с цветами жене пришлись по душе», — такими фразами описывает поездку читатель портала.

Материалы по теме:
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Питание в местном ресторане, рыбалка и другие услуги турбазы также порадовали супружескую пару. Турист рассказал, что они с женой ходили в сауну, плавали в бассейне, катались на катамаране, пели в караоке и ездили на экскурсию на раскопки памятников Золотой Орды.

«Жена воодушевилась, ей очень понравилась местная рыба и отношение сотрудников базы. Сказала, что нужно как-нибудь еще повторить. А я проникся рыбалкой на базе. Пожалуй, даже буду на наши местные речки теперь выезжать!» — признался Вадим.

Ранее российские туристы возмутились ценами на отдых в стране, назвав их слишком высокими. Согласно данным опроса банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», лишь 78 процентов из 100 тысяч опрошенных россиян отдыхают внутри страны чаще, чем за рубежом. Еще 17 процентов выбирают отпуск в РФ изредка, а остальные предпочитают зарубежные туры.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Похитившего сотрудника СЦКК украинского командира осудили на восемь лет колонии
    Американский журналист предложил переименовать контрнаступление ВСУ
    Названы главные причины утечек данных в России
    Клиент нагрубил курьеру и столкнулся с неожиданными последствиями
    Зеленского уличили в обмане об атаках по территории России
    Мошенники в России начали использовать ChatGPT
    Украинским войскам предрекли потерю остатков западной техники при наступлении
    Россиянин предпочел Турции Астрахань и описал поездку фразой «я даже не ожидал»
    Российская авиация поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении
    Наводчик «Солнцепека» спас жизни попавших под обстрел ВСУ товарищей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.