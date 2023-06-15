Россиянин предпочел Турции Астрахань и описал поездку фразой «я даже не ожидал»

Читатель «Тонкостей туризма» предпочел Турции Астрахань и впечатлился красотой турбазы

Российский турист поехал вместо Турции на рыбалку в Астрахань и был приятно удивлен. Своими впечатлениями от путешествия он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован в «Дзене».

Россиянин по имени Вадим рассказал, что они с женой предпочли Астрахань курортам Турции, Черного моря и Подмосковья. По словам туриста, они не ожидали, что цены на отдых в этих местах окажутся такими высокими.

Для проживания супруги выбрали турбазу на берегу реки Ахтуба. «Я был приятно удивлен, когда мы заселились в номер: чисто, ухоженно, аккуратно. Территория у базы красивая. Конечно, не тропические сады пятизвездочных отелей, но симпатичные клумбы с цветами жене пришлись по душе», — такими фразами описывает поездку читатель портала.

Питание в местном ресторане, рыбалка и другие услуги турбазы также порадовали супружескую пару. Турист рассказал, что они с женой ходили в сауну, плавали в бассейне, катались на катамаране, пели в караоке и ездили на экскурсию на раскопки памятников Золотой Орды.

«Жена воодушевилась, ей очень понравилась местная рыба и отношение сотрудников базы. Сказала, что нужно как-нибудь еще повторить. А я проникся рыбалкой на базе. Пожалуй, даже буду на наши местные речки теперь выезжать!» — признался Вадим.

Ранее российские туристы возмутились ценами на отдых в стране, назвав их слишком высокими. Согласно данным опроса банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», лишь 78 процентов из 100 тысяч опрошенных россиян отдыхают внутри страны чаще, чем за рубежом. Еще 17 процентов выбирают отпуск в РФ изредка, а остальные предпочитают зарубежные туры.