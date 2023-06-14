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09:37, 14 июня 2023Путешествия

Россияне возмутились ценами на отдых внутри страны

«Росгосстрах»: большинство российских туристов считают цены на отдых в стране завышенными

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Российские туристы возмутились ценами на отдых в стране, назвав их слишком высокими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».

Согласно данным опроса, лишь 78 процентов из 100 тысяч опрошенных россиян отдыхают внутри страны чаще, чем за рубежом. Еще 17 процентов выбирают отпуск в РФ изредка, а остальные предпочитают зарубежные туры. Большинство из респондентов посчитали, что цены на отпуск внутри страны завышены.

Так, 44 процента граждан назвали их лишь слегка высокими, а еще 31 процент — чрезмерными. Лишь 19 процентов из числа опрошенных сочли отдых в России доступным.

Ранее туристы назвали города России, в которых они хотели бы провести летний отдых. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Также в десятке городов мечты для отдыха в летний период оказались Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород и Москва.

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    Зарина Дзагоева
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