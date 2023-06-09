Россияне назвали города мечты для летнего отдыха

«Суточно.ру»: россияне хотели бы провести летний отдых в Санкт-Петербурге и Сочи

Туристы назвали города России, в которых они хотели бы провести летний отдых. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

За Северную столицу проголосовали 20 процентов опрошенных, за Сочи — 17 процентов, а за Калининград — 15. Также в десятке городов мечты для отдыха в летний период оказались Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород и Москва. Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч человек.

Кроме того, аналитики сравнили цены на аренду жилья в этих городах в летний период. Так, в Санкт-Петербурге получится остановиться примерно за 4,5 тысячи рублей в сутки, в Сочи — за 5,3 тысячи рублей, а в Калининграде — за 3,1 тысячи рублей.

Основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов также отметил, что летом в Калининграде сохраняется сравнительно невысокая стоимость аренды посуточного жилья. По его словам, в этом городе можно снять квартиру или студию за 3-3,5 тысячи рублей. А вот в Калининградской области цены уже намного выше — там за размещение придется отдать от пяти тысяч рублей в сутки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня. Согласно данным рейтинга, дешевле всего в этот период получится отдохнуть на российских курортах. Так, тур на двоих с авиаперелетом и отелем с завтраком в Сочи и Анапе можно приобрести примерно за 61 тысячу рублей.