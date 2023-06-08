Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня

АТОР: курорты Сочи, Анапы и Абхазии стали самыми дешевыми для отдыха в конце июня

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня. Рейтинг, основанный на данных федеральной сети турагентств «1001 Тур», опубликован на сайте организации.

Эксперты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 16 по 22 июня. Согласно данным рейтинга, дешевле всего в этот период получится отдохнуть на российских курортах. Так, тур на двоих с авиаперелетом и отелем с завтраком в Сочи и Анапе можно приобрести примерно за 61 тысячу рублей.

Кроме того, одной из самых дешевых стран для летнего отдыха стала Абхазия. Десятидневный турпакет на двоих по этому направлению стоит от 68 тысяч рублей.

В пятерку самых бюджетных мест отдыха в конце июня также вошли Казахстан с каспийским курортом Актау (туры на двоих туда стоят от 75 тысяч рублей), ОАЭ и Эгейское побережье Турции (82 тысячи рублей на двоих). При этом туры в Египет, на Кипр, в Бахрейн, Таиланд и Анталью стоят дороже — за них придется заплатить от 100 до 130 тысяч рублей на двоих.

Ранее специалисты страховой компании «Росгосстрах» назвали Италию самой желанной страной для отдыха за рубежом у россиян. Туда туристы оформили больше всего страховок на лето — уже около 1100. Второй по популярности у путешественников назвали Россию.