Российская авиация поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская авиация нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.

«Авиация группировки войск "Центр" нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на краснолиманском направлении», — заявил он.

По его словам, помимо этого российская артиллерия атаковала механизированную бригаду украинских солдат, когда те совершали перемещение около населенного пункта Торское. Также были уничтожены два орудия Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее стало известно, что российские военные помешали украинским бойцам перегруппироваться на запорожском направлении, была уничтожена гаубица Д-30, а противник понес потери личного состава.