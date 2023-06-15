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05:29, 15 июня 2023Россия

Российская авиация поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская авиация нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.

«Авиация группировки войск "Центр" нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на краснолиманском направлении», — заявил он.

По его словам, помимо этого российская артиллерия атаковала механизированную бригаду украинских солдат, когда те совершали перемещение около населенного пункта Торское. Также были уничтожены два орудия Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее стало известно, что российские военные помешали украинским бойцам перегруппироваться на запорожском направлении, была уничтожена гаубица Д-30, а противник понес потери личного состава.

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    Марина Совина
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