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05:13, 15 июня 2023Бывший СССР

Российские войска помешали ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении

Минобороны: ВС России помешали ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Военнослужащие группировки «Восток» Вооруженных сил России помешали украинским военным перегруппироваться на запорожском направлении, была уничтожена гаубица Д-30, противник понес потери личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, артиллерийским огнем была поражена буксируемая гаубица Д-30, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

Ранее Чехов сообщил, что майор Владимир Дуров благодаря умелым действиям спас жизни товарищей во время артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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