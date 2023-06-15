Минобороны: ВС России помешали ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении

Военнослужащие группировки «Восток» Вооруженных сил России помешали украинским военным перегруппироваться на запорожском направлении, была уничтожена гаубица Д-30, противник понес потери личного состава. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, артиллерийским огнем была поражена буксируемая гаубица Д-30, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

Ранее Чехов сообщил, что майор Владимир Дуров благодаря умелым действиям спас жизни товарищей во время артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины.