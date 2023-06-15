ТАСС: наводчик ТОС «Солнцепек» Дуров спас жизни попавших под артобстрел ВСУ товарищей

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что майор Владимир Дуров благодаря умелым действиям спас жизни товарищей во время артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

По словам Чехова, Дуров неоднократно корректировал огневое поражение тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» рядом с линией боевого соприкосновения. Его позиция наводчика подверглась артобстрелу.

«Офицер не только успешно скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым, чем сохранил жизнь своим боевым товарищам, которых затем оперативно эвакуировали с поля боя прибывшие медицинские группы», — сообщил Чехов.

Военный добавил, что благодаря Дурову удалось нанести огневое поражение по скоплению живой силы противника. Российские солдаты также уничтожили две боевые бронированные машины в районе населенного пункта Новодонецкое.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Подразделения мотострелков уничтожили танки, бронемашины и личный состав противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, а также Левадного.