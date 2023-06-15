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05:13, 15 июня 2023Россия

Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Бойцы группировки войск «Восток» отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Kay Nietfeld / Gloallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские бойцы успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», — заявил он.

По его словам, российские подразделения мотострелков уничтожили танки, бронемашины, а также личный состав противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, а также Левадного.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что на данный момент успехи не достигнуты. Киев выстроил операцию на «возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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    Марина Совина
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