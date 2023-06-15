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04:19, 15 июня 2023Мир

В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что на данный момент успехи не достигнуты. Киев выстроил операцию на «возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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Экс-советник Пентагона подчеркнул, что достижения ВСУ, описанные в отчетах, не обладают ценностью, поскольку находятся вдали от зоны боевых действий. По его словам, украинские военные могут показать захваченные «два или три разрушенных здания», расположенные в 15-25 километрах от линии обороны российской армии.

Ранее западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ. По их словам, военным приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами.

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    Марина Совина
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