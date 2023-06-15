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18:20, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Дома-2» высказался о шоке от проекта

Ведущий «Дома-2» Беккужев заявил, что был шокирован грубостью одной из участниц за кадром

Кадр: PROжизнь / Youtube

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев рассказал о ситуации, которая шокировала его, когда он впервые побывал на съемках проекта. В интервью YouTube-каналу «PROжизнь» он заявил, что сильно удивился грубому поведению вне камер одной из участниц шоу.

По словам Беккужева, речь идет об участнице реалити-шоу, которая давно снимается в проекте. «В кадре она была очень справедливая, правильная. Я увидел ее за кадром, она с редактором на таких матах разговаривала, с сигаретой в руках. Я удивился, для меня это был прямо такой шок», — вспомнил он. При этом Беккужев не стал называть имя девушки.

Ранее Беккужев высказался о зарплате в начале карьеры в «Доме-2». Он назвал получаемый тогда доход очень маленьким и отметил, что работа зачастую была трудозатратной.

Антон Беккужев — выпускник МГУ. Он начал карьеру в «Доме-2» во время студенчества и занимался организацией съемок нативной рекламы журнала «Дом-2». Позже занял должность редактора издания, а в 2019 году — главного редактора. Впоследствии также стал ведущим «Дома-2».

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    Олег Давыдов
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