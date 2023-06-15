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10:19, 15 июня 2023Мир

Меньше половины избирателей назвали Байдена честным президентом

В США менее 40 процентов избирателей назвали Джо Байдена честным и заслуживающим доверия
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Меньше половины американских избирателей, всего 38 процентов, считают действующего президента США Джо Байдена честным и заслуживающим доверия политиком, а 46 процентов респондентов считают наоборот. Об этом стало известно по результатам опроса Economist и YouGov.

Кандидата на выборах президента в 2024 году от Республиканской партии, бывшего американского лидера Дональда Трампа считают честным еще меньше респондентов — 30 процентов, а больше половины не доверяют экс-президенту.

Также всего 12 процентов опрошенных отметили Байдена как очень сильного лидера, однако 41 процент назвали его очень слабым. На этот вопрос о Трампе 30 процентов опрошенных ответили, что он сильный лидер. 60 процентов уверены, что действующий президент не будет переизбран на свой пост, при этом 56 процентов считают, что Трамп не вернется в президентское кресло.

Результаты опроса показали, что в случае если кандидатами от партий станут Байден и Трамп, то за первого проголосуют 38 процентов избирателей, а за второго 39.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В свою очередь Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах.

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    Семен Александров
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