Застрявшая в лобовом стекле самолета огромная птица попала на видео

В Эквадоре пилот посадил самолет с застрявшей в лобовом стекле птицей и попал на видео

В Эквадоре пилоту удалось благополучно посадить самолет после того, как огромная птица врезалась в лобовое стекло и застряла в нем. Инцидент попал на видео, которое опубликовал в своем аккаунте в Twitter известный эквадорский журналист и политик Карлос Вера (Carlos Vera).

На кадрах видно, как пилот Ариэль Вальенте (Ariel Valiente) с пятнами крови на лице и теле управляет самолетом в то время, как застрявшая в лобовом стекле гигантская птица мешает его обзору.

Вальенте рассказал изданию Aviación Ecuador, что он летел на ферму для выполнения сельскохозяйственных работ. Столкновение с птицей произошло через две минуты после взлета.

Ранее пилот Delta Air отказался экстренно посадить самолет из-за пассажирки с опасной аллергией. Ей пришлось дважды вколоть себе адреналин. При этом после посадки стюардессы отказались пускать на борт медиков, пока все остальные путешественники не покинули рейс.