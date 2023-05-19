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05:38, 19 мая 2023Путешествия

Пилот отказался посадить самолет из-за пассажирки с опасной для жизни аллергией

Пилот Delta Air отказался экстренно посадить самолет из-за пассажирки с опасной аллергией

Фото: Caleb Woods / Unsplash

Пилот Delta Air отказался экстренно посадить самолет из-за пассажирки с опасной для жизни аллергией. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Уточняется, что Сара Мецгер летела в апреле из Атланты в Портленд и на входе в самолет предупредила стюардесс о своей аллергии на орехи. Несмотря на это, в полете члены экипажа предложили пассажирам миндаль, а после очередных возмущений Мецгер решили создать для нее безопасную зону в несколько рядов. Однако вскоре орехи все-таки раздали всем путешественникам, сидящим рядом с женщиной.

Спустя 15 минут у Мецгер начался приступ аллергии, и стало опухать горло. Оказавшийся на борту врач осмотрел ее, но заявил, что в посадке нет необходимости, хотя сама женщина и наземные медицинские службы Delta настаивали на приземлении самолета. Пассажирке пришлось дважды вколоть себе адреналин, так как пилот все же решил продолжить полет по назначенному маршруту.

При этом после посадки стюардессы отказались пускать на борт медиков, пока все остальные путешественники не покинули рейс. В результате Мецгер пришлось экстренно госпитализировать. Она пожаловалась на авиакомпанию и заметила, что Delta следует лучше обучать сотрудников.

Ранее пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета. Девушка оказалась одна в трех тысячах километров от дома.

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Зарина Дзагоева
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