В России призвали обязать блогеров получать аккредитацию для ведения курсов

Милонов призвал обязать блогеров в России получать аккредитацию для ведения курсов

Блогеров необходимо обязать получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом пишет RT.

Политик уточнил, что многие россияне получают знания на курсах — у сомнительных лекторов и блогеров. «Подобные "специалисты" зачастую учат астрологии, хиромантии, народной медицине, гомеопатии, методам быстрого заработка, супердоходному бизнесу», — указал он.

Он обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. «Прошу вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — призвал он.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр недобросовестных блогеров. Для этого был создан Telegram-бот, в который можно отправить жалобу на нарушения. Причем, речь идет не только о блогерах, но и о клиентах, агентствах, продюсерских центрах.