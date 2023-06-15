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02:43, 15 июня 2023Россия

В России издадут отражающий причины проведения СВО учебник для школьников

Глава Минпросвещения Кравцов: в новом учебнике по истории будет раздел, посвященный СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pixabay

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что с сентября с сентября 2023 года старшеклассники начнут учиться по новому учебнику истории, в котором будут отражены причины проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, важно, чтобы школьники понимали основы формирования государства и те исторические события, которыми Россия вправе гордиться, сообщают «Известия».

«В новом учебнике в том числе есть раздел, посвященный специальной военной операции. Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения СВО», — подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что в настоящее время готовится учебник по истории для учеников 5-9 классов, который будет издан в течение следующего года.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отсутствии каких-либо перспектив контрнаступления у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные еще какое-то время будут предпринимать попытки атаковать, однако в конечном итоге у них ничего не получится.

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    Марина Совина
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