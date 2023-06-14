В Запорожской области заявили об отсутствии у ВСУ перспектив контрнаступления

Балицкий заявил об отсутствии у ВСУ перспектив контрнаступления

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отсутствии каких-либо перспектив контрнаступления у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные еще какое-то время будут предпринимать попытки атаковать, однако в конечном итоге у них ничего не получится, сообщает РИА Новости.

«Перспективы никакой нет в принципе у них. У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты», — заявил он.

Балицкий пояснил, что на сегодняшний день Россия занимается изматыванием украинских войск, при этом стремясь сохранять жизни своих бойцов. Он выразил уверенность в том, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится победой российских солдат.

Ранее Балицкий заявил, что на стороне ВСУ воюют не кадровые офицеры, а люди с улицы. По его словам, украинские военные демонстрируют низкую слаженность действий на запорожском участке фронта.