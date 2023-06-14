В Запорожской области рассказали о низкой слаженности действий ВСУ

Балицкий: в Запорожской области на стороне ВСУ воюют не кадровые офицеры, а люди с улицы

В Запорожской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют не кадровые офицеры, а люди с улицы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские военные демонстрируют низкую слаженность действий на запорожском участке фронта. Балицкий добавил, что беспилотники украинских сил не сработали, и военные «едут по минным полям». «Это не кадровые офицеры, это люди, которых забрали с улицы», — рассказал политик.

Он добавил, что до запорожской линии соприкосновения дошла только четверть переданных ВСУ танков, остальные были подбиты российской армией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ третьи сутки пытаются наступать в Запорожской области ночью, чтобы избежать попадания под удар.