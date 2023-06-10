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17:02, 10 июня 2023Бывший СССР

Рогов заявил о попытках ВСУ наступать ночью в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ третьи сутки пытаются наступать в Запорожской области ночью

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третьи сутки пытаются наступать в Запорожской области ночью, чтобы избежать попадания под удар. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам. Причина такой тактики — избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе», — сказал он.

Рогов добавил, что ВСУ пытаются использовать в качестве технического преимущества наличие западного оборудования и приборов, которые установлены, в том числе, на танках, позволяющих участвовать в боевых действиях в ночное время суток.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку штурма в Запорожской области. Также он отметил, что успех Вооруженных сил России в регионе является результатом труда российских разведчиков, артиллеристов, летчиков и пехоты.

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    Кристина Есикова
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