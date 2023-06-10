Военкор рассказал об очередном штурме ВСУ в Запорожской области

Военкор Поддубный сообщил об очередном безуспешном штурме ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную безуспешную попытку штурма в Запорожской области. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Украинские экипажи, прошедшие подготовку в учебных центрах США, Великобритании, Германии, Франции и Польши, уничтожаются вместе с западной техникой. Кадров объективного контроля вагон», — отметил военный корреспондент.

Также он отметил, что успех Вооруженных сил России на Запорожье является результатом труда российских разведчиков, артиллеристов, летчиков и пехоты.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов. По его данным, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областях.