Озвучена численность бойцов ВСУ на запорожском направлении
Общая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — озвучил данные общественник.
По словам Рогова, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областях. Он заявил, что эти бойцы находятся в отдалении от линии боевого соприкосновения.
10 июня Рогов заявил, что российские военные отбили очередную атаку ВСУ, предпринятую в Запорожской области. По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.