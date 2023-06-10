Рогов оценил группировку ВСУ на запорожском направлении в 100 тысяч человек

Общая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — озвучил данные общественник.

По словам Рогова, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областях. Он заявил, что эти бойцы находятся в отдалении от линии боевого соприкосновения.

10 июня Рогов заявил, что российские военные отбили очередную атаку ВСУ, предпринятую в Запорожской области. По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.