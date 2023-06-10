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12:54, 10 июня 2023Бывший СССР

Озвучена численность бойцов ВСУ на запорожском направлении

Рогов оценил группировку ВСУ на запорожском направлении в 100 тысяч человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Общая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — озвучил данные общественник.

По словам Рогова, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областях. Он заявил, что эти бойцы находятся в отдалении от линии боевого соприкосновения.

10 июня Рогов заявил, что российские военные отбили очередную атаку ВСУ, предпринятую в Запорожской области. По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.

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