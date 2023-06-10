В Запорожской области заявили об отбитой ночной атаке ВСУ

Рогов сообщил, что российские военные отбили ночную атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую в Запорожской области в ночь на субботу, 10 июня. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи. «Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что в результате действий российских военных украинские войска понесли «несоизмеримые потери» и отступили. При этом никаких значимых успехов ВСУ достичь не смогли, отметил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ пошли в наступление на позиции российских войск в Запорожской области. До этого, по его словам, украинские вели мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках из тяжелого вооружения. Позже военкор Семен Пегов со ссылкой на источники сообщил, что противник не сумел вклиниться в оборону российской армии на участке Орехов-Работино и отошел на перегруппировку. На месте боев осталось много сгоревшей бронетехники ВСУ.