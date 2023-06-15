Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 15 июня 2023Россия

Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника

Жительница Крыма рассказала, что сдетонировавший беспилотник упал в 20 метрах от домов
СюжетДиверсия в Крыму:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сдетонировавший в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал приблизительно в 15-20 метрах от жилых домов, оставив после себя воронку. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила местная жительница Елена (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

По словам очевидицы, взрыв в селе раздался ближе к утру. «Я слышала во сне, что был взрыв. Вроде бы ближе к утру, но было еще темно. Родители слышали взрыв. Они говорили, что он был настолько громким, что сильно задрожали окна. Они выходили на улицу из-за этого», — описала Елена момент детонации.

Беспилотник упал в поле, вследствие чего образовалась воронка, рассказала местная жительница. «У ближайших пары домов были незначительные повреждения (по слухам выбило пару окон)», — поделилась она.

Воронка от БПЛА в Докучаево

Собеседница «Ленты.ру»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью полуостров подвергся атакам девяти БПЛА. По его данным, шесть устройств удалось сбить силами противовоздушной обороны, остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аксенов уточнил, что сдетонировавший беспилотник пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево. В результате происшествия никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    Вайкуле порассуждала о сносе советских памятников в Латвии
    Власти России пообещали опережающий ожидания рост ВВП
    Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника
    Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов
    В экологию России вложат сотни миллиардов рублей
    Создан «карманный» биопринтер для восстановления тканей
    В Белоруссии сообщили о сбитии украинского беспилотника
    64-летняя блогерша показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков
    Синоптик назвала основную опасность июньской жары в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.