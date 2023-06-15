Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника

Жительница Крыма рассказала, что сдетонировавший беспилотник упал в 20 метрах от домов

Сдетонировавший в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал приблизительно в 15-20 метрах от жилых домов, оставив после себя воронку. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила местная жительница Елена (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

По словам очевидицы, взрыв в селе раздался ближе к утру. «Я слышала во сне, что был взрыв. Вроде бы ближе к утру, но было еще темно. Родители слышали взрыв. Они говорили, что он был настолько громким, что сильно задрожали окна. Они выходили на улицу из-за этого», — описала Елена момент детонации.

Беспилотник упал в поле, вследствие чего образовалась воронка, рассказала местная жительница. «У ближайших пары домов были незначительные повреждения (по слухам выбило пару окон)», — поделилась она.

Воронка от БПЛА в Докучаево Собеседница «Ленты.ру»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью полуостров подвергся атакам девяти БПЛА. По его данным, шесть устройств удалось сбить силами противовоздушной обороны, остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аксенов уточнил, что сдетонировавший беспилотник пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево. В результате происшествия никто не пострадал.

