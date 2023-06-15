Крым атаковали беспилотники

Аксенов: над Крымом зафиксировали девять БПЛА, шесть сбили ПВО, остальные заглушили

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью полуостров атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Шесть из них сбили, написал он в Telegram-канале.

Аксенов рассказал, что за минувшую ночь и утро над Крымом зафиксировали девять беспилотников, шесть из которых сбили силами противовоздушной обороны (ПВО), остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Глава Крыма уточнил, что сдетонировавший беспилотник пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, в ряде домов выбиты стекла. Аксенов призвал «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Ранее украинские спецслужбы обвинили в диверсиях в Крыму. С таким мнением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов. «Но хочу их разочаровать, в Крыму никакой дестабилизации у них не получится», — подчеркнул он.