Украинские спецслужбы обвинили в диверсиях в Крыму

Глава парламента Константинов обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму

Глава парламента Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал диверсии, которые происходят на полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму. Он отметил, что они предпринимают подобные действия с 2014 года, однако российские силовые структуры им успешно противостоят. По мнению политика, Киев продолжит атаковать полуостров, посылая разных агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Но хочу их разочаровать, в Крыму никакой дестабилизации у них не получится. Крымчане очень устойчивое сообщество, мы знаем, с кем мы имеем дело, и в этом плане всегда мобилизованы», — отметил он.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным «ничего не светит» на полуострове.

