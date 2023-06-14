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21:22, 14 июня 2023Россия

Украинские спецслужбы обвинили в диверсиях в Крыму

Глава парламента Константинов обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму
СюжетПожар в Сочи

Фото: Unsplash

Глава парламента Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал диверсии, которые происходят на полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов обвинил украинские спецслужбы в попытке диверсий в Крыму. Он отметил, что они предпринимают подобные действия с 2014 года, однако российские силовые структуры им успешно противостоят. По мнению политика, Киев продолжит атаковать полуостров, посылая разных агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Но хочу их разочаровать, в Крыму никакой дестабилизации у них не получится. Крымчане очень устойчивое сообщество, мы знаем, с кем мы имеем дело, и в этом плане всегда мобилизованы», — отметил он.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным «ничего не светит» на полуострове.

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    Марина Совина
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