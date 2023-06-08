В Крыму оценили возможность наступления ВСУ на полуостров

Глава Крыма Аксенов заявил, что ВСУ ничего не светит при наступлении на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Его слова приводит телеканал «Крым 24».

Аксенов оценил возможность наступления ВСУ на полуостров и подчеркнул, что украинским военным ничего не светит на полуострове. «Могу сказать крымчанам гарантировано, что никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — заверил он.

Крымский политик также добавил, что полуостров готов к любому сценарию. Он заявил, что принятые меры обеспечат безопасность граждан и что «Крым российский навсегда».

Кроме того, Аксенов допустил, что ВСУ продолжат пытаться атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов. По его словам, Киев тестирует российскую систему, поэтому устройства «периодически долетают». Однако Москва работает над ситуацией и уже нашла «ключи и противоядие».

В том же интервью Аксенов допустил новое контрнаступление ВСУ. По его мнению, действия украинских военных являются только частью операции, а не ее основным планом.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.