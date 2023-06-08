В Крыму допустили новое контрнаступление ВСУ

Глава Крыма Аксенов назвал контрнаступление ВСУ неосновным и допустил новое

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат новые попытки контрнаступления. Об этом он высказался в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов назвал контрнаступление ВСУ неосновным и подчеркнул, что действия украинских военных являются только частью операции, а не ее основным планом. Он допустил, что Киев предпримет новые атаки.

По мнению Аксенова, подготовкой ВСУ к контрнаступлению занимаются американские и британские спецслужбы. Он подчеркнул, что с точки зрения военной стратегии российские военные «удержали полностью все ситуации, все позиции». Аксенов заверил, что спецоперация завершится успехом России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.