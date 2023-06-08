Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 8 июня 2023Россия

В Крыму допустили новое контрнаступление ВСУ

Глава Крыма Аксенов назвал контрнаступление ВСУ неосновным и допустил новое
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат новые попытки контрнаступления. Об этом он высказался в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов назвал контрнаступление ВСУ неосновным и подчеркнул, что действия украинских военных являются только частью операции, а не ее основным планом. Он допустил, что Киев предпримет новые атаки.

По мнению Аксенова, подготовкой ВСУ к контрнаступлению занимаются американские и британские спецслужбы. Он подчеркнул, что с точки зрения военной стратегии российские военные «удержали полностью все ситуации, все позиции». Аксенов заверил, что спецоперация завершится успехом России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Акула убила россиянина в Египте. Хищники замечены вблизи нескольких пляжей
    В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС
    Госдеп отметил успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники
    В США заявили о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
    Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
    В ООН прокомментировали наличие нацистской символики в рядах ВСУ
    Названы простые способы заснуть и не просыпаться при обострении аллергии
    ВОЗ объяснила более активную помощь контролируемым Украиной территориям
    Число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек
    В Херсонской области заявили о прохождении пика подъема воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.