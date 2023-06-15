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14:01, 15 июня 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области, добавили в оборонном ведомстве.

Рядом с Синьковкой Харьковской области и поселком Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). ВСУ также потеряли два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Днем ранее, 14 июня, Минобороны сообщало, что российские военнослужащие подразделения пресекли деятельность трех ДРГ ВСУ на купянском направлении.

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    Евгения Куликова
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