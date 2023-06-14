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14:26, 14 июня 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности трех ДРГ ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило о пресечении деятельности трех ДРГ ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие подразделения Западной группировки войск на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в среду, 14 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что противник был остановлен в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области. В течение суток на этом направлении также уничтожена одна боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства США и Krab — польского.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня и 5111 орудий полевой артиллерии и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

О начале специальной военной операции (СВО) России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. 13 июня глава государства заявил, что на дальнейший ход СВО у России есть «планы разного характера», которые зависят от потенциала ВСУ и проводимого ими наступления.

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    Евгения Куликова
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