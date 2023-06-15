Директор Kaspersky Кулашова: мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники в России начали использовать ChatGPT. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Кулашова напомнила, что искусственный интеллект несет в себе как возможности, так и угрозы. По ее словам, в Kaspersky уже убедились, что мошенники используют ChatGPT в фишинговых атаках. Эксперт уточнила, что нейросеть умет оперативно формировать и перестраивать наборы слов.

«Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — отметила Кулашова.

По словам специалиста, нейросеть используется для целевого фишинга при атаке на организацию. Таким действиям возможно противостоять, кроме того, применение подобных технологий остается дорогим на данный момент.

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