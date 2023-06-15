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05:45, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Мошенники в России начали использовать ChatGPT

Директор Kaspersky Кулашова: мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Albert Gea / Reuters

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники в России начали использовать ChatGPT. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Кулашова напомнила, что искусственный интеллект несет в себе как возможности, так и угрозы. По ее словам, в Kaspersky уже убедились, что мошенники используют ChatGPT в фишинговых атаках. Эксперт уточнила, что нейросеть умет оперативно формировать и перестраивать наборы слов.

«Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — отметила Кулашова.

По словам специалиста, нейросеть используется для целевого фишинга при атаке на организацию. Таким действиям возможно противостоять, кроме того, применение подобных технологий остается дорогим на данный момент.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве по видеосвязи. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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    Марина Совина
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