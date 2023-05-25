Россиян предупредили о мошенничестве по видеосвязи

Юрист Соловьев: мошенники используют видеосвязь для получения доверия россиян

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что раньше телефонные мошенники обманывали россиян с помощью фальшивых аватарок в мессенджерах и «копий» удостоверений, процессуальных постановлений. Сейчас они устанавливают контакт с гражданами через видеосвязь, пишет «Прайм».

Соловьев предупредил россиян о мошенничестве по видеосвязи и предупредил, что злоумышленники используют ее для получения доверия, чтобы посмотреть «глаза в глаза». На экране согласившиеся видят мужчину средних лет в офисной одежде и соответствующей обстановке. После этого он рассказывает о якобы использовании данных россиянина и предлагает сотрудничать для поиска виноватых.

После этого звонивший спрашивает данные карты, счетов, что грозит потерей средств. Юрист отметил, что подобный разговор возможен через мессенджеры, а сотрудники правоохранительных органов и банков не используют этот вид связи с россиянами.

«Но если уж вышли на связь с таким абонентом, не забудьте сделать скрин с экрана. Фото негодяя пригодится при возбуждении уголовного дела и предупреждении других граждан о мошенничестве», — заключил Соловьев.

Ранее Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества с кода 977. По его словам, злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет.